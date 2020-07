Il racconto di Giada, la compagna di Conversano: le dicono che ha abortito, per la scoperta choc (Di martedì 28 luglio 2020) E’ molto turbata da quello che le è successo qualche settimana fa, Giada Pezzaioli, la bella compagna di Giovanni Conversano; ne parla sui social dove spesso informa le persone che la seguono di tutto quello che succede nella sua vita. Giovanni e Giada hanno scoperto di aspettare un secondo figlio, dopo la nascita di Enea che ormai è un ometto. Ma qualche settimana fa Giada ha avuto delle forti perdite, una vera e propria emorragia, tanto da decidere di andare subito in pronto soccorso per chiedere aiuto e farsi visitare. Da lì però per lei e per Giovanni è iniziato un vero e proprio incubo. Infatti una dottoressa dice a Giada che ha avuto un aborto spontaneo. Una notizia che la ragazza apprende mentre è da sola, perchè Giovanni, ... Leggi su ultimenotizieflash

Notiziedi_it : Giada Pezzaioli, il triste racconto su Instagram: “Piangevo, ero terrorizzata” - donatda : #repost gossipetv Pubblicato su 26 Luglio 2020 Giada Pezzaioli, in un lungo racconto su Instagram (tramite Stori… -