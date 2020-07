Golf, salta l'Australian Open per Covid-19: è la prima volta dal 1945 (Di martedì 28 luglio 2020) Il coronavirus ha fatto saltare l'edizione 2020 dell' Australia Open di Golf. Il torneo Australiano, che a differenza del tennis non rientra tra i major del Golf, è comunque tra i più importanti dei ... Leggi su quotidiano

Continuano le cancellazioni nel mondo dello sport a causa della pandemia: è la volta del golf, che vede questa volta saltare gli Australian Open in programma a Cheltenham. La 105ma edizione della mani ...(ANSA) - ROMA, 28 LUG - L'emergenza sanitaria fa saltare anche l'Australian Open di golf che, per la prima volta dal 1945, non si giocherà. La 105esima edizione della rassegna si sarebbe dovuta disput ...