A Napoli 23 nuovi contagi in due settimane, 11 ricoverati in ospedale (Di martedì 28 luglio 2020) In due settimane, i casi di Covid a Napoli sono aumentati di 23 unità, scrive il Mattino. 15 sono asintomatici, 8 presentano sintomi lievi. Undici di questi 23 nuovi contagiati sono ricoverati in ospedale. Sono distribuiti in più quartieri. 8 sono a Scampia, legati al focolaio del campo Rom, 5 all’Avvocata, un nuovo caso a Piscinola, uno a Pianura, 2 al Vomero, 3 all’Arenella, 1 a San Carlo All’Arena, 2 a Poggioreale e 1 a Vicaria. Il quotidiano scrive che i casi arrivati in pronto soccorso sembrano clinicamente simili a quelli registrati a febbraio. All’ospedale del Mare sono 9 i ricoverati, tra cui due ragazzi di 17 anni entrambi in condizioni stabili e una ragazza di 20 anni, un uomo di 31 ed un altro di 35 ... Leggi su ilnapolista

