Thor: Love & Thunder, Natalie Portman svela quando inizieranno le riprese (Di lunedì 27 luglio 2020) Dopo il ritardo causato dall'emergenza sanitaria in corso, Natalie Portman ha svelato la data di inizio delle riprese di Thor: Love & Thunder. La produzione di Thor: Love & Thunder, salvo ulteriori disposizioni, finalmente ha una data di avvio riprese, come ha rivelato la protagonista Natalie Portman, che tornerà nel franchise nel ruolo di Jane Foster, personaggio che ha già interpretato sia in Thor sia in Thor: The Dark World. Natalie Portman ha infatti svelato la data d'inizio riprese durante una chiacchierata ... Leggi su movieplayer

