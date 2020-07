Tenta di vendere un bambino in spiaggia | il piccolo aveva 2 anni (Di lunedì 27 luglio 2020) Un giovane ha avvicinato diversi bagnanti proponendo loro un losco quanto orribile affare. A queste persone ha Tentato di vendere un bambino in tenera età. Un uomo di etnia rom ha provato a vendere un bambino di 2 anni. Questo individuo ha avvicinato diversi bagnanti proponendo loro il losco affare: “Il piccolo in cambio di … L'articolo Tenta di vendere un bambino in spiaggia il piccolo aveva 2 anni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ad Ostia un uomo (se così possiamo chiamarlo) cercava di vendere un bambino di due anni. Il criminale è stato subito arrestato. Ad Ostia va in scena un vero e proprio scempio dei giorni d’oggi. Un uom ...

Arrestare i pusher che vendevano la droga a prezzi troppo bassi rovinando la piazza. Secondo quanto emerge dalle intercettazioni agli atti dell'inchiesta sui carabinieri di Piacenza, questo erano uno ...

Arrestare i pusher che vendevano la droga a prezzi troppo bassi rovinando la piazza. Secondo quanto emerge dalle intercettazioni agli atti dell'inchiesta sui carabinieri di Piacenza, questo erano uno ...