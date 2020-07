Telegram si aggiorna, ecco tutte le novità (Di lunedì 27 luglio 2020) (Foto: Telegram)Tantissime novità con l’aggiornamento Telegram di luglio 2020 che apre ai video di profilo, migliora diverse funzioni recentemente introdotte e lascia intravedere interessanti sviluppi per il futuro prossimo. La funzione messa in copertina è proprio quella del video di profilo ovvero di un filmato che va a sostituire la più classica immagine. Si potrà scegliere un fotogramma da impostare come immagine statica nelle chat. Inoltre, si potrà sfruttare il performante editor video interno per migliorare la qualità, correggere piccoli difetti (come quelli estetici sul viso con “morbidezza della pelle”) oppure apporre sticker animati. Interessante l’utilità che mostra una miniatura dell’immagine appena ricevuta direttamente nella lista chat, per ... Leggi su wired

