Sul costo dei banchi solo falsità | assicura Azzolina

AGI - "Basta allarmismo e fake news. Il giornale 'La Verità' oggi, in prima pagina, sostiene che io voglia pagare i banchi singoli 300 euro. È una notizia assolutamente falsa". Così su Facebook la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. "Non ho mai detto che pagheremo i banchi innovativi 300 euro - ha sottolineato Azzolina - anche perché il prezzo non lo stabiliscono il ministro di turno o i social, ma la gara europea in corso. Com'è giusto che sia". "Come ministero - ha aggiunto la ministra - non abbiamo imposto nessuna tipologia di banco. Ma abbiamo dato alle scuole la possibilità di richiedere i banchi monoposto che preferivano, di tipo più innovativo o anche tradizionale. Il fatto che sia arrivata una richiesta ...

