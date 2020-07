“Si praticano sesso orale sulla spiaggia e altri bagnanti partecipano a distanza”: 20 mila euro di multa (Di lunedì 27 luglio 2020) Si potrebbe mettere pure questo sul “piatto” del lockdown: un lungo periodo di astinenza e quando arriva la possibilità, via ai congressi carnali in “real life”. In realtà una buona dose di esibizionismo corroborata da una bella spolverata di voyeurismo sono sempre state, in qualche modo, connaturate all’estate. I bollori, si sa, e succede che si supera l’asticella. A Ravenna, stando a quanto riportato da BresciaToday, una coppia di amanti mantovani si è messa a consumare un rapporto in pieno giorno, ore 16:30 per esattezza (il picco del bollore) sulla spiaggia naturista di Lido di Dante in provincia di Ravenna. I due, si legge, “si stavano praticando sesso orale a vicenda sdraiati su un telo steso sulla sabbia della ... Leggi su ilfattoquotidiano

gentecheaccende : Si può manipolare il consenso? - - LiaMusa64 : RT @CarloPili: In vita mia sono abbonato sia alle assenze che alle presenze distratte, entrambe apoteosi dell'ego...che poi si ritorcono co… - LiaMusa64 : RT @CarloPili: La pura cattiveria, il giudizio e la critica distruttiva, insieme all'invidia fine a se stessa, semplicemente si ritorcono s… - africangirrl : @Veronica20_o9 @NinaRicci_us @SecondaLa Infatti ogni religione consiglia di coprirsi(si anche quella cristiana, bas… - preciousvliam : Se ci si trovasse per lungo tempo in uno stato miserabile chi davvero si mostrerebbe amico? Quanti praticano l’infa… -

Ultime Notizie dalla rete : “Si praticano Omeopatia, 11 medici raccontano casi clinici per superare pregiudizi Affaritaliani.it