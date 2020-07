Piacenza, il racconto choc del trans: “In caserma botte e festini pippando coca” (Di lunedì 27 luglio 2020) Decine di persone hanno chiesto di essere interrogate per riferire altri episodi. “A fornire la droga era Orlando, era lui a metterla sul piattino” Leggi su ilsecoloxix

amperrino : Carabinieri Piacenza, il racconto del trans:“In caserma festini pippando coca' - - magnagati86 : RT @SimoneAlliva: Colleghi de 'La Stampa' modifichiamo il titolo? Scrivere «del trans» è profondamente sbagliato e offensivo per la persona… - clarissa_gmai : RT @SimoneAlliva: Colleghi de 'La Stampa' modifichiamo il titolo? Scrivere «del trans» è profondamente sbagliato e offensivo per la persona… - annac82 : Piacenza, il racconto choc della trans: “In caserma botte e festini pippando coca” - La Stampa - Ultime notizie di… - SimoneAlliva : Colleghi de 'La Stampa' modifichiamo il titolo? Scrivere «del trans» è profondamente sbagliato e offensivo per la p… -