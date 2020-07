“Oggi in tv”, tutta la programmazione di lunedì 27 luglio (Di lunedì 27 luglio 2020) Ed eccoci qui, con l’ultima settimana del mese ed un nuovo lunedì in prima serata tutto da scoprire. Oggi in tv gli appuntamenti fissi della Rai e quelli di Mediaset tornano con grandi promesse. Ma ci sono anche delle grosse novità come la miniserie Bodyguard o l’attesa nuova edizione di Battiti Live con Elisabetta Gregoraci. Da Quarta Repubblica a Made In Sud, ecco tutte le anticipazioni sui palinsesti che stavate aspettando, in questo caldo 27 luglio. Lunedì in casa Rai Lunedì in casa Rai ormai è ben conosciuto: fiction e varietà non mancano mai, e questa settimana si accoda la miniserie Bodyguard. Ecco tutta la programmazione al completo. Gli appuntamenti fissi del lunedì Alle 21.25 su Rai 1, come di consuetudine, torna l’appuntamento con Il ... Leggi su thesocialpost

baffi_francesco : @LegaSalvini @radioanchio Quanti migranti arrivano oggi? TV 'Il Migrante in diretta' ha chiuso le trasmissioni? E c… - gigibeltrame : Super offerte Amazon oggi: TV e monitor fino a -60%, MateBook D 579?, notebook gaming -31%, promo Xiaomi, Galaxy S2… - PaganoMattia : @antoniogranato @matteobobbi oggi tv spenta?? seb sesto (e non c'è stato ordine di scuderia, perso 10 secondi, senn… - Moixus1970 : RT @sportface2016: Dove e quando seguire il match fra #Sinner e #Thiem - sportface2016 : Dove e quando seguire il match fra #Sinner e #Thiem -

Ultime Notizie dalla rete : “Oggi tv” Proteine ​​Di Riso Principali attori e strategie di Mercato 2020 | Nuovo rapporto PDF Genova Gay