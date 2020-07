Marvel's Avengers in un nuovo evento War Table questa settimana: novità sulla beta e dettagli in arrivo (Di lunedì 27 luglio 2020) Marvel's Avengers sarà protagonista di un nuovo evento War Table questa settimana, uno show che, come quello di giugno, svelerà nuovi dettagli sul gioco di Square Enix.Nel precedente War Table, lo studio ci ha fornito un approfondito sguardo al gameplay e alla storia, e tra pochi giorni i fan possono aspettarsi molte altre novità.Nello specifico, Square Enix ha pubblicato un tweet per ricordare ai fan il nuovo War Table durante il quale riceveremo sicuramente informazioni sulla fase beta che dovrebbe iniziare il 7 agosto.Leggi altro... Leggi su eurogamer

