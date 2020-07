Juventus, Ronaldo ha una dedica speciale: “questo scudetto è per chi ha sofferto a causa della pandemia” (Di lunedì 27 luglio 2020) Due anni in Italia e due scudetti per Cristiano Ronaldo, capace quest’anno di arrampicarsi a 31 gol con la Juventus con ancora due partite da giocare. Una cifra spaventosa, che fa del portoghese il protagonista assoluto di questo titolo, dedicato da CR7 a tutte quelle persone che hanno sofferto e che ancora soffrono per la pandemia. Valerio Pennicino/Getty ImagesQuesto il suo messaggio sui social: “ecco fatto! Campioni d’Italia. Felicissimo per il secondo scudetto consecutivo e per continuare a costruire la storia di questo grande e splendido club. Questo titolo è dedicato a tutti i tifosi della Juve, in particolare a coloro che hanno sofferto e soffrono per la pandemia che ci ha colti tutti di sorpresa rovesciando il ... Leggi su sportfair

