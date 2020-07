Highlights e gol Juve Stabia-Cremonese 1-2, Serie B 2019/2020 (VIDEO) (Di lunedì 27 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Juve Stabia-Cremonese 1-2, match valevole per la trentasettesima giornata di Serie B 2019/2020. Al Romeo Menti gli ospiti passano in vantaggio dopo soli 10 minuti con Ciofani che sugli sviluppi di un calcio d’angolo, anticipa tutti e stacca di testa punendo Provedel. Nella ripresa è sempre Ciofani a trovare il raddoppio: Arini calcia, pallone che arriva all’attaccante grigiorosso che a tu per tu batte Provedel e firma la doppietta. Allo scadere del recupero, Rossi accorcia le distanze ma il match termina 2-1. Leggi su sportface

SkySport : ?? LA PENNELLATA DI CALHANOGLU ?? ? La punizione del turco finisce sotto l’incrocio dei pali. Per il '10' del Milan q… - infoitsport : VIDEO/ Spal Torino (risultato 1-1) gol e highlights: Longo, dubbi sulla riconferma - AndreaMaxim : RT @RaiPlay: La @juventusfc si conferma campione d'Italia! ?????? Guarda ora su #RaiPlay tutti i gol e gli highlights. ?? ?? - gianlu_79 : RT @RaiPlay: La @juventusfc si conferma campione d'Italia! ?????? Guarda ora su #RaiPlay tutti i gol e gli highlights. ?? ?? - RaiPlay : La @juventusfc si conferma campione d'Italia! ?????? Guarda ora su #RaiPlay tutti i gol e gli highlights. ?? ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol Risultati serie A, gol e highlights: Torino e Udinese si salvano Sky Sport Highlights e gol Juventus-Sampdoria 2-0, Serie A 2019/2020 (VIDEO)

Gli highlights e tutti i gol del match tra Juventus e Sampdoria, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I bianconeri conquistano a due giornate dal termine il non ...

Highlights e gol Roma-Fiorentina 2-1, Serie A 2019/2020 (VIDEO)

Gli highlights e tutti i gol del match tra Roma e Fiorentina, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. La Roma allunga sul Milan al quinto posto, valido per l’acces ...

Gli highlights e tutti i gol del match tra Juventus e Sampdoria, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I bianconeri conquistano a due giornate dal termine il non ...Gli highlights e tutti i gol del match tra Roma e Fiorentina, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. La Roma allunga sul Milan al quinto posto, valido per l’acces ...