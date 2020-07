Fine vita, caso Davide Trentini. Marco Cappato e Mina Welby assolti. I giudici: “Il fatto non sussiste”. Il pm aveva chiesto 3 anni e 4 mesi (Di lunedì 27 luglio 2020) assolti perché il fatto non sussiste. Mina Welby e Marco Cappato per i giudici della Corte di assise di Massa non sono responsabili per la morte di Davide Trentini che fu accompagnato in Svizzera perché decise di mettere Fine alla sua vita. La procura aveva chiesto 3 anni e 4 mesi. “Chiedo la condanna ma con tutte le attenuanti generiche e ai minimi di legge. Il reato di aiuto al suicidio sussiste, ma credo ai loro nobili intenti. È stato compiuto un atto nell’interesse di Davide Trentini, a cui mancano i presupposti che lo rendano lecito. Colpevoli sì – ... Leggi su ilfattoquotidiano

