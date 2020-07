Emre Can esalta la Juventus: “Un privilegio aver fatto parte di un club storico” (Di lunedì 27 luglio 2020) Emre Can ha dedicato un post su Instagram alla conquista del nono scudetto consecutivo da parte della Juventus, squadra che ha fatto progredire la sua crescita tattica e tecnica. Di seguito le parole del centrocampista attualmente in forza al Borussia Dortmund: “Congratulazioni a tutti i componenti della Juventus, per aver vinto un altro titolo di Serie A! È stato un privilegio indossare la famosa maglia bianconera e far parte di un meraviglioso club storico“. View this post on Instagram Forza Juve! Congratulations to everyone at @Juventus for winning another Serie A title 🏆! It was a privilege to pull on the famous black & white and to be a part of a ... Leggi su sportface

