Elisa Isoardi si confessa: “Con Matteo Salvini è finita perché …” (Di lunedì 27 luglio 2020) Tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini è finita nel 2018, eppure molti si chiedono ancora il motivo di quella rottura: Elisa finalmente è pronta a parlarne. Quando si erano fidanzati, nel 2015, erano diventate una delle coppie più belle d’Italia. Matteo Salvini stava continuando a costruire il proprio impero politico, mentre lei stava facendosi strada in RAI … L'articolo Elisa Isoardi si confessa: “Con Matteo Salvini è finita perché …” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

silvio_grande : Elisa Isoardi: serve una grande intelligenza per state con me. Sdeng, megasdeng. ???????????????????????? - giadinagrisu : RT @tempoweb: L'ex #Salvini e la carriera in tv Elisa Isoardi in vena di confessioni - clikservernet : Elisa Isoardi: “Serve grande intelligenza per stare con me”. E svela cosa non ha funzionato con Salvini - Noovyis : (Elisa Isoardi: “Serve grande intelligenza per stare con me”. E svela cosa non ha funzionato con Salvini) Playhitm… - FQMagazineit : Elisa Isoardi: “Serve grande intelligenza per stare con me”. E svela cosa non ha funzionato con Salvini -