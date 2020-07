E’ addio con Remy: arriva l’esito delle visite mediche supplementari (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dalla cittadinanza onoraria conferita al presidente Oreste Vigorito, all’arrivo a Roma di Kamil Glik. Sembrerebbe essere una giornata ricca di buone notizie e di soddisfazioni per i tifosi del Benevento. Tra i due eventi, però, va registrata anche la chiusura definitiva dell’affare Loic Remy. L’attaccante francese non verrà tesserato dalla società di via Santa Colomba dopo il supplemento di visite mediche. Lo riferisce Gianluca Di Marzio, raccontando di un nuovo stop dopo ulteriori esami sostenuti dall’attaccante ex Lille. Remy, che era già stato a Benevento per conoscere Inzaghi e futuri compagni, non sarà un nuovo acquisto del club giallorosso che adesso virerà su altri obiettivi. L'articolo E’ ... Leggi su anteprima24

Domenico Berardi, Jérémie Boga, Manuel Locatelli: ecco i gioiellini del Sassuolo ambiti dalle grandi squadre in Italia e Europa. C’è però un piano ben articolato dell’Ad Giovanni Carnevali per provare ...

I due hanno già lavorato insieme quando l’allenatore rossonero sedeva sulla panchina viola (fu lui a farlo esordire) ma per il classe ’97 la Fiorentina al momento chiede 30 milioni. Si parla di mercat ...

