Barcellona, Arthur rompe con il club: non si presenta ai test per la ripresa (Di lunedì 27 luglio 2020) Non tira aria buona nelle file del Barcellona. Arthur Melo, centrocampista brasiliano già acquistato dalla Juventus, avrebbe deciso di rompere definitivamente il rapporto con il club blaugrana non presentandosi per i test di Covid-19 che erano in programma proprio in queste ore per la squadra. Nonostante non avesse ricevuto alcun permesso speciale dalla società, il brasiliano ha annunciato alla dirigenza di non voler più far parte della rosa restando in Brasile, invece di tornare per le Final Eight di Champions League. Ora il Barcellona ha intenzione di sanzionare il giocatore per il mancato rispetto del contratto in scadenza solo a fine stagione. Leggi su sportface

