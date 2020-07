Azzolina: «Scuole aperte oltre l’orario delle lezioni e misure ben precise se un alunno è contagiato» (Di lunedì 27 luglio 2020) La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha firmato l’ordinanza che decreta l’avvio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/21 dal giorno 14 settembre 2020. Si torna dunque tra i banchi, tra polemiche e perplessità. In un’intervista a ‘La Stampa’ la politica grillina ha chiarito alcuni nodi, primo tra tutti, cosa accade nel caso in cui un alunno prenda il Coronavirus. Qualora uno studente dovesse risultare contagiato si adotterà il modello introdotto a giugno scorso con gli Esami di Stato della secondaria: quindi classe in quarantena e controllo accurato sui singoli. leggi anche l’articolo —> Azzolina, scuola settembre: «Così come la gente va in spiaggia, si ritornerà tra i ... Leggi su urbanpost

