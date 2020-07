Arthur rompe con il Barcellona, resterà in Brasile (Di lunedì 27 luglio 2020) ROMA, 27 LUG - Arthur Melo e il Barcellona sembrano destinato a concludere nel peggiore dei modi il rapporto. Il centrocampista brasiliano, come riporta il Mundo Deportivo, ha comunicato al club ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? #Arthur rompe con il #Barcellona, resterà in #Brasile Atteso un provvedimento disciplinare da parte della società #blaugra… - infoitsport : Arthur rompe col Barcellona: tornerà dal Brasile solo per la Juve - RaiSport : ?? #Arthur rompe con il #Barcellona, resterà in #Brasile Atteso un provvedimento disciplinare da parte della societ… - CorriereQ : Arthur rompe con il Barcellona, resterà in Brasile - Ansa_Piemonte : Arthur rompe con il Barcellona, resterà in Brasile. Provvedimento disciplinare nei confronti del futuro juventino… -