“Amore vero e puro”. Barbara D’Urso mostra i suoi genitori per la prima volta. Che belli (Di lunedì 27 luglio 2020) Lei è una dei personaggi più seguiti della televisione italiana, probabilmente la regina indiscussa. Sul suo canale social ufficiale vanta oltre 2,7 milioni di follower ed ogni sua intervista, dichiarazione o semplice post genera migliaia e migliaia di reazioni. Stavolta a far parlare è un post con una foto inedita: quella del matrimonio dei suoi genitori seguita dal messaggio “26 luglio 1956. L amore vero e puro. Per sempre. #mimancate #nelcuore #grazie ”. Stiamo parlando di Barbara D’Urso, conduttrice napoletana classe ’57, da ormai quarant’anni nel mondo della tv, capace di mettere insieme un successo dietro l’altro fin dai suoi esordi su Telemilano 58 (oggi Canale 5). Con programmi come Pomeriggio 5 e Domenica ... Leggi su caffeinamagazine

Antonietta369 : @AlbPizzorno @cryptoGianquish @AlbyVange @carlaponti1 @GiovanniToti amore caro, se i dati che tu dici essere presen… - pormeccartnei : @Robydaen I rapporti basati su vero amore, rispetto, fiducia e comprensione insomma...???????? - siriusmikkelsen : RT @kurtsteinz: user tag by clarissatallish 1. @amvndasteinz @siriusmikkelsen @clealusyfir e il mio canale che egocentrico 2. @amvndastei… - savannah_nike : @gasoline_grima5 Soprattutto dipende dal fatto che sia vero il fatto di avere un grande amore. Se lo avessi, sicura… - fenisia12 : Ancora in attesa di un vero uomo, che condivida il nostro amore per l'ETERNITA'! -

Ultime Notizie dalla rete : “Amore vero Crespi: Pd, 'ha trasformato amore per Italia in impegno concreto' Affaritaliani.it