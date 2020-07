Vince 22 milioni e li divide con l’amico: glielo aveva promesso nel ’92 (Di domenica 26 luglio 2020) L’americano Tom Cook Vince 22 milioni di dollari al Powerball, il Superenalotto americano. Come promesso nel 1992, li divide con un amico. Una promessa è un debito, si dice. E per Tom Cook, americano del Wisconsin, è veramente così. Nel 1992 si scambiò con l’amico Joseph Feeney la promessa che, in caso di vincita al … L'articolo Vince 22 milioni e li divide con l’amico: glielo aveva promesso nel ’92 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

