Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2020 ore 12 | 30

VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2020 ORE 12.20 FRANCESCO TITOTTO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; TRAFFICO TORNATO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA AURELIA PERMANGONO CODE PER INCIDETE ORMAI RISOLTO TRA CASAL LUMBROSO E MALAGROTTA IN DIREZIONE LADISPOLI SI INTESIFICANO I RALLENTAMENTI SUL LITORALE RomaNO CON CODE A TRATTI TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE ANCHE SULLA LAURENTINA ALL'ALTEZZA DI TOR SAN LORENZO NEI DUE SENSI DI MARCIA E SULLA NETTUNENSE ALL'ALTEZZA DI VIA GENIO CIVILE IN DIREZIONE ANZIO PER IL RALLY DI Roma CAPITALE SONO CHIUSE AL TRAFFICO LA PROVINCIALE 52B CHE DA CAVE SALE A CAPRANICA PRENESTINA LA PROVINCIALE 59A

