Verona, Juric: «Mi è stata chiesta una retrocessione dignitosa» (Di domenica 26 luglio 2020) Ivan Juric ha parlato al termine della sfida persa contro la Lazio: le dichiarazioni del tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita persa contro la Lazio. SCONFITTA – «Mi viene difficile spiegare questa partita, perché penso che abbiamo giocato nettamente meglio della Lazio. Abbiamo preso cinque gol strani, grande rammarico per i ragazzi, perché hanno fatto una prestazione di grandissimo livello, sapendo che numericamente siamo pochi. Secondo me abbiamo dominato, poi perdi cinque a uno e stai zitto, ma gli episodi sono stati devastanti». FUTURO – «Dopo quest’anno ripartiamo da zero. Rimaniamo con cinque o sei giocatori. Ne dovremo prendere altri quindici. È un progetto ... Leggi su calcionews24

