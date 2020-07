Un centinaio di migranti in fuga dal Cara di Caltanissetta (Di domenica 26 luglio 2020) Un centinaio di migranti ospiti del Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta, sono fuggiti dal centro. Decine di militari dell’Arma e agenti della polizia sono impegnati nelle ricerche dei profughi. In tutto nel centro c’erano 350 persone.“Chiederò al Governo di non inviare più immigrati a Pian Del Lago”. Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino così commenta a caldo la notizia. “Sono tutti negativi ai tamponi, ma non è questo il punto -dice Gambino- chiedo la massima sicurezza della struttura. Perché in questo modo non si possono contenere. Ho appurato che 10 di loro sono stati individuati e riportati al centro e di questo ringraziato il questore. Ma così non si può continuare”.I migranti fuggiti dal ... Leggi su huffingtonpost

