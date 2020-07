UFC Fight Island III – Robert Whittaker torna alla vittoria! (Di domenica 26 luglio 2020) UFC Fight Island III è stato l’evento a chiusura di questa parentesi della UFC, sull’isola di Yas Island in Abu Dhabi. Dopo aver assistito la scorsa settimana alla vittoria del titolo dei pesi mosca da parte di Deiveson Figueireido, questa notte Robert Whittaker batte ai punti Darren Till, consolidando la sua posizione di primo contendente nei pesi medi. Tra le prestazioni più impressionanti di questa nottata troviamo di diritto Khamzat Chimaev con un’altra performance terrificante nel giro di dieci giorni dall’ultima vittoria e Paul Craig con l’ennesima triangle choke d’autore. Nei preliminari Francisco Trinaldo, Jesse Ronson, Tom Aspinali e Tanner Boser chiudono i loro incontri con delle finalizzazioni spettacolari. THE ... Leggi su sport.periodicodaily

Abu Dhabi candidata a essere “Fight Capital” del mondo

