Spal | Di Biagio | «Volevamo vincere contro il Torino»

Luigi Di Biagio ha parlato al termine della sfida pareggiata contro il Torino: le dichiarazioni del tecnico della Spal Luigi Di Biagio, allenatore della Spal, ha parlato al termine della sfida pareggiata contro il Torino. PRESTAZIONE – «Una partita dove Volevamo la vittoria, abbiamo cercato di alzare i ritmi. Nel primo tempo non ci siamo riusciti e siamo stati passivi. Poi abbiamo avuto una grande reazione dopo il gol subito, facendo vedere qualcosa di più convincete. Dopo il pari abbiamo provato a vincere la partita senza riuscirsi. Nonostante i tanti ragazzi giovani in campo abbiamo continuato a spingere. Si è trattato di un segnale molto positivo per tanti motivi».

