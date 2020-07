Recovery fund: chi ha vinto davvero è la Merkel (Di domenica 26 luglio 2020) La Germania, come è noto, è stata all’origine delle due guerre che hanno funestato il continente europeo nel secolo scorso e che ha entrambe perso. Guerre che, per la loro estensione e virulenza, non si è tardato a definire, con una certa approssimazione, “mondiali”. È come se il continente europeo ove è conficcata, andasse stretto a questa tipica potenza di “terra”, cioè senza sbocchi e prospezione sul mare, ma con una capacità tecnologica, commerciale, industriale forse senza pari. Dopo la seconda delle guerre suddette, la Germania è stata smilitarizzata e divisa dalle potenze vincitrici, ma ha potuto avviare, nella sua parte occidentale, sotto l’influenza degli Stati Uniti e sotto l’ombrello della Nato, un virtuoso percorso di pace, democrazia, benessere economico. Fu in questo contesto ... Leggi su nicolaporro

