Positivo al coronavirus va a una festa: 70 in isolamento, 5 positivi nelle Marche (Di domenica 26 luglio 2020) L'uomo, pesarese, è stato in un locale affollato. In un secondo caso, un'altra persona positiva ha partecipato a una rimpatriata con trenta ex compagni di classe. Sette in tutto in nuovi casi nella regione Leggi su repubblica

