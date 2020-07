L’uragano Hanna tocca terra in Texas (Di domenica 26 luglio 2020) Secondo il National Hurricane Center, l’uragano Hanna ha toccato terra in Texas, a Padre Island, sabato alle 17. Hanna è il primo uragano della stagione dell’Atlantico. L’uragano Hanna Hanna, il primo uragano della stagione dell’Atlantico, è partito con venti a 90 chilometri all’ora, rendendolo così un uragano di categoria 1 di fascia alta. Sabato la … Leggi su periodicodaily

