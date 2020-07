L'Inter torna a vincere ma la Juventus oggi può fare festa (Di domenica 26 luglio 2020) L'ostacolo che separa la Juventus dal suo nono scudetto consecutivo, si chiama Sampdoria. Avversaria già salva e dunque priva di particolari stimoli, ma allo stesso tempo con il vantaggio di poter ... Leggi su tg.la7

DiMarzio : Il portoghese #JoaoMario torna all'#Inter - giunigro : RT @fralittera: 'Inter- Oggi #Sensi torna in gruppo' I compagni non si ricordano di lui e si presentano - LeonardoLoschi : RT @fralittera: 'Inter- Oggi #Sensi torna in gruppo' I compagni non si ricordano di lui e si presentano - ceroni_silvia : RT @fralittera: 'Inter- Oggi #Sensi torna in gruppo' I compagni non si ricordano di lui e si presentano - copiatore : RT @mimmopesce1: Per gli appassionati, torna Lafrigna... #inter #goulammamt #grandissimatestadicalcio -