La Lazio ne fa 5 al Verona. Immobile record (Di domenica 26 luglio 2020) – Che partita, ragazzi! La Lazio di oggi è quella di prima del Covid. Tutti a correre, sempre primi sul pallone, sempre pronti a venire incontro ai passaggi dei compagni. E se cinque gol vi sembrano pochi… Il risultato di 5-1 inflitto al Verona è anche un po’ esagerato, a voler essere giusti. Sarebbe bastato un quattro a zero, tenendo conto che il primo e l’ultimo rigore c’erano e non c’erano. Al 36’ Zaccagni ruba il pallone al distratto Luiz Felipe che lo insegue in area e, a giudizio dell’arbitro Volpi, lo sgambetta. Zaccagni è prontissimo a cadere come corpo morto cade e l’arbitro fischia il rigore che ha visto solo lui. Bisogna riconoscere che Volpi è stato bravissimo a vedere un fallo che nessun altro ha visto, ma che volete, lui ha una vista a raggi X come quella ... Leggi su romadailynews

