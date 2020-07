Juventus Sampdoria, i convocati di Sarri: c’è Demiral, out Chiellini (Di domenica 26 luglio 2020) convocati Juventus Sampdoria – La Juventus scenderà oggi in campo alle 21:45 contro la Sampdoria. I bianconeri cercheranno di archiviare la pratica scudetto dopo il match-point perso alla Dacia Arena contro l’Udinese. E’ stata resa nota la lista dei convocati: arriva la decisione su Chiellini, c’è una sorpresa in vista della sfida coi blucerchiati. convocati Juve Samp: c’è Demiral, out Chiellini Ecco la lista dei convocati per l’incontro con la Samp diffusa attraverso l’account Twitter della società: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori: De Ligt, A.Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral. Leggi anche: ... Leggi su juvedipendenza

juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti invitati alla vigilia di #JuveSamp ?? Live,… - juventusfc : #OppositionWatch: alla scoperta della Samp. ?? - juventusfc : #StartingXI - Undici nomi storici per #JuveSamp! Sul nostro sito e sulla nostra App! ???? - Mediagol : #SerieA, cresce l’attesa per #Juventus-#Sampdoria: le probabili formazioni. Le scelte di #Sarri e #Ranieri - ItalianoCalcio : 6 Serie A games today: ?? | Bologna-Lecce ?? | Cagliari-Udinese ?? | Verona-Lazio ?? | Roma-Fiorentina ?? | Spal-T… -