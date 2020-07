Juventus, negli spogliatoi esplode la festa Scudetto (Di lunedì 27 luglio 2020) Una grande festa per lo Scudetto bianconero nello spogliatoio della Juventus. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Fprime86 : RT @DiMarzio: Niente campo: festeggiamento negli spogliatoi per #Sarri con la squadra. E le primissime parole al gruppo - peppe844 : RT @fanpage: #Sarri non festeggia in campo, 'fugge' subito negli spogliatoi #JuveSamp - Silvia_Mio86 : RT @CliffBurton8256: La Juventus Campione d'italia per la nona volta consecutiva con Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus rimarrà s… - fanpage : #Sarri non festeggia in campo, 'fugge' subito negli spogliatoi #JuveSamp - Marco_viscomi : RT @CliffBurton8256: La Juventus Campione d'italia per la nona volta consecutiva con Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus rimarrà s… -