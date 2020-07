Juve, 2-0 alla Samp: è il nono scudetto di fila (Di domenica 26 luglio 2020) La Juventus batte 2-0 la Sampdoria e conquista il 36° scudetto della sua storia. E’ il nono scudetto consecutivo. Una serie record che non era mai stata realizzata nei cinque maggiori campionati europei. Gli uomini di Sarri festeggiano al termine di una gara insidiosa che ha manifestato tante difficoltà per i bianconeri soprattutto nella prima frazione di gioco. La Juventus sblocca il risultato nei minuti di recupero del primo tempo quando Cristiano Ronaldo, imbeccato da un assist al bacio di Pjanic, insacca in rete. Nella ripresa arriva il raddoppio con Federico Bernardeschi, che segue l’azione di Higuain e CR7 e approfitta della ribattuta fiacca di Audero sul tiro del portoghese. Al 77’ la Sampdoria rimane in dieci per ... Leggi su alfredopedulla

