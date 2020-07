Il Coronavirus in Puglia e i pazienti zero dei focolai di Foggia e Lecce che non si trovano (Di domenica 26 luglio 2020) Negli ultimi due cluster di Coronavirus generati in Puglia i pazienti zero sono difficili da trovare mentre gli ultimi bollettino cominciano a preoccupare la Regione: per la prima volta da maggio si assiste a casi di pazienti positivi al Covid generati da cluster autoctoni. E poi, spiega oggi Repubblica Bari, i dipartimenti di prevenzione dopo aver identificato i pazienti 1 dei focolai di Foggia e Lecce — entrambi con caratteristiche «inusualmente simili», per usare le parole di Pier Luigi Lopalco, responsabile scientifico della task force regionale sul Coronavirus — sono alla ricerca del paziente zero. Il terzo motivo ... Leggi su nextquotidiano

