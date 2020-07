I love my radio: Jovanotti interpreta il brano di Dalla “Caruso” (Di domenica 26 luglio 2020) Il progetto “I love my radio” verrà arricchito da una nuova cover. Da domani sarà in rotazione radiofonica “Caruso” interpretato da Jovanotti Prosegue l’iniziativa di “I love my radio” in cui ogni lunedì viene pubblicata una cover che ha caratterizzato la musica italiana negli ultimi decenni. Dopo Elisa, Marco Mengoni, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti, Giorgia, Negramaro, Biagio Antonacci, J-Ax, è la volta di Jovanotti che interpreterà “Caruso“. L’artista ha voluto reinterpretare e omaggiare uno dei brani più iconici di Lucio Dalla con due cover sorprendenti e diversissime tra loro: una con Cacao ... Leggi su zon

Jovanotti canta Caruso di Lucio Dalla per il progetto I Love My Radio. La penultima cover della grande tradizione musicale italiana vivrà in radio con la voce di Jovanotti in una doppia versione a par ...

