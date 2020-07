Fiorentina: nessuna deroga per De Rossi, Spalletti non si libera. Fiducia a Iachini? (Di domenica 26 luglio 2020) La Fiorentina è alla ricerca di una nuova guida tecnica, dopo una prima parte di stagione non esaltante con Vincenzo Montella ed una altrettanto altalenante con Giuseppe Iachini. Il presidente Rocco Commisso non aveva negato la volontà di raggiungere un accordo con Daniele De Rossi, mentre alcune voci avrebbero ben visto Luciano Spalletti a Firenze. Le due ipotesi sono state categoricamente smentite da Sky Sport, di recente, in quanto i giornalisti dell’emittente televisiva menzionata hanno annunciato come l’icona della Roma non potrà usufruire di deroghe, necessarie per allenare un club professionistico senza tesserino da allenatore. Per quanto concerne Spalletti, invece, Sky ha fatto sapere che il tecnico italiano non intenda slegarsi dall’accordo con ... Leggi su sportface

