Dramma in piscina, bimba muore annegata davanti alle amichette (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – Domenica Drammatica in un complesso turistico di Ercolano, comune in provincia di Napoli, dove intorno alle 19 una bambina di 11 anni, residente nella zona, è morta annegata nella piscina della struttura. Inutili i tentativi di rianimare la piccola da parte dei presenti prima e dei sanitari del 118 giunti poco dopo. Sulla vicenda indagano i carabinieri che in queste ore stanno ascoltando i genitori della piccola e i gestori della struttura per accertare eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione, la giovane vittima stava giocando con alcune amiche quando è annegata. Non si esclude l’ipotesi malore. Le indagini sono affidate ai carabinieri della tenenza di Ercolano e della Compagnia di Torre Annunziata, mentre ... Leggi su anteprima24

