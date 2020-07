Brunori Sas in acustico ai Laghi di Fusine. Le FOTO (Di domenica 26 luglio 2020) Quello di Brunori Sas ai Laghi di Fusine doveva essere un “concertino acustico” (è il titolo della sua tournée estiva), si è trasformato in un concertone meravigliosamente coinvolgente. Grazie a questo “esperimento” che il cantautore ha voluto fare in questo particolare momento, abbiamo avuto la conferma che la musica poco a poco sta riconquistando il suo posto, in apparenza in formato minore. Ci sono le canzoni da cantare, le emozioni intense da vivere che solo un live può regalare e soprattutto c’è la montagna da dove “bello appare il mondo”, come lo stesso Brunori scrive in una sua canzone. Accompagnato da Dario Della Rossa alle tastiere e Massimo Palermo alla ... Leggi su udine20

