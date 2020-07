Torino, Longo: “Contro la Spal non dovremo abbassare la guardia. Izzo? È recuperato” (Di sabato 25 luglio 2020) “E’ una partita molto importante, dovremo approcciare con uno spirito combattivo. Le nostre motivazioni sono assolutamente forti, non dobbiamo fare l’errore di abbassare la guardia, questa è una partita dove gli avversari non hanno niente da perdere. Non possiamo permetterci di abbassare l’attenzione”. Queste le dichiarazioni di Moreno Longo, tecnico del Torino, alla vigilia della sfida di domani alle 19:30 contro la Spal. “AnalIzzo ciò che ha fatto in questo campionato, hanno battuto Atalanta e Lazio, hanno vinto qui all’andata – ha proseguito l’allenatore granata in conferenza stampa – Hanno valori, dovremo essere bravi a tirare fuori una grande ... Leggi su sportface

