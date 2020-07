Tiro a volo, Green Cup 2020: Sollami perfetto nella prima giornata di Fossa Olimpica (Di sabato 25 luglio 2020) La decima edizione della Green Cup prosegue con la Fossa Olimpica. Dopo le celebrazioni per i 24 anni trascorsi dal 24 agosto del 1996, data della conquista della medaglia d’argento nel Double Trap ai Giochi di Atlanta da parte di Albano Pera, gli atleti si sono concentrati sulla competizione. La classifica maschile vede in vetta Fabio Sollami, capace di andare a segno su tutti i 75 piattelli della giornata. bene anche Giovanni Pellielo con 74/75. A seguire in scia a quota 73 Daniele Resca (Carabinieri), Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro), Giulio Nelli (Fiamme Oro) e Lyndon Sosa. Al femminile la migliore sulle pedane del Tav Umbriaverde-Todi è stata la sanmarinese Alessandra Perilli che è andata a riposo con 70 su 75, in vantaggio di un solo piattello rispetto alle azzurre ... Leggi su sportface

La decima edizione della Green Cup prosegue con la Fossa Olimpica. Dopo le celebrazioni per i 24 anni trascorsi dal 24 agosto del 1996, data della conquista della medaglia d’argento nel Double Trap ai ...

La decima edizione della Green Cup prosegue con la Fossa Olimpica. Dopo le celebrazioni per i 24 anni trascorsi dal 24 agosto del 1996, data della conquista della medaglia d'argento nel Double Trap ai ...