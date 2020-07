Sondaggi, governo Conte 2: consenso massimo da quando esiste. Boom Fratelli d’Italia: 18%. Lega: prosegue il calo. Testa a testa Pd-M5s (Di sabato 25 luglio 2020) Il gradimento per il governo Conte 2 ai massimi da quando esiste l’esecutivo Pd-M5s. La fiducia nel presidente del Consiglio Giuseppe Conte aumentata di nuovo fino ad avvicinare il picco di aprile, in pieno lockdown. La Lega che continua la sua discesa con progressiva. Ma sullo sfondo l’impennata di Fratelli d’Italia che raggiunge il consenso massimo registrato mai da qualsiasi Sondaggio: 18 per cento, meno di un punto dal M5s e meno di due dal Pd. Sono i dati principali della rilevazione mensile di Ipsos per il Corriere della Sera all’indomani del Consiglio europeo che ha portato all’accordo sul Recovery fund, gli aiuti dell’Ue per la ripresa economica dopo la crisi del ... Leggi su ilfattoquotidiano

s_margiotta : Mai visto un partito -primo nei sondaggi, primo largamente alle ultime europee- che si sia messo da solo nell’angol… - ombrysan : RT @Lilly5713: @ombrysan @VotersItalia Si una bellissima notizia,ma sono d' accordo con te,i sondaggi non bastano x fermare questo schifo d… - mascaweb : RT @Reale_Scenari: Pagnoncelli @corriere fa 3 sondaggi su partiti, governo, Referendum parlamentari. Ma sul giornale c'è solo tabella parti… - zazoomblog : Sondaggi elettorali Tecnè: governo Conte fiducia su grazie al Recovery Fund - #Sondaggi #elettorali #Tecnè:… - carlossartori19 : RT @Lilly5713: @ombrysan @VotersItalia Si una bellissima notizia,ma sono d' accordo con te,i sondaggi non bastano x fermare questo schifo d… -