Sherlock, una rivoluzione su piccolo schermo? (Di sabato 25 luglio 2020) Il 25 Luglio 2010 sulla BBC, il mondo conosceva per la prima volta uno degli adattamenti letterari più di successo degli ultimi 20 anni. Sherlock è stata una vera e propria rivoluzione. Esageriamo? Forse, ma il modo totalmente innovativo con cui Steven Moffat e Mark Gatiss hanno voluto raccontare il celebre detective nato dalla fantasia di Arthur Conan Doyle, rimane tutt’oggi sorprendente. Poster della Seconda stagione Lo svecchiamento dei temi e l’ironia dello stereotipo Da decenni siamo abituati ad adattamenti che hanno sempre cercato di raccontare storie così come gli autori le avevano lasciate in eredità. Questo ha sempre causato, a lungo andare, un calo di interesse nel pubblico. Nel caso di Sherlock l’adattamento dei racconti all’età moderna ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Un notturno apericena, un Club esclusivo, un omicidio e un'indagine per scoprire chi lo ha commesso! Dovrete mettere in campo tutte le vostre abilità deduttive per scoprire il colpevole! Avrete un'ora ...

La serie culto della Bbc, rivisitazione in chiave contemporanea delle indagini dell'infallibile detective firmata da Steven Moffat e Mark Gatiss, compie 10 anni. Ecco perché non potete esimervi dal ri ...

