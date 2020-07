Serie B, 37a giornata: le designazioni arbitrali per le partite del 27 luglio, Perugia-Trapani… (Di sabato 25 luglio 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la diciottesima giornata di ritorno della Serie BKT 2019/20 in programma Lunedì 27 luglio 2020 alle ore 21.00.BENEVENTO – CHIEVO VERONAAMABILEANNALORO – MIELEIV: CAMPLONECITTADELLA – VENEZIAMARINELLIMACADDINO – ROBILOTTAIV: BITONTICROTONE – FROSINONEDI MARTINOSCARPA – SCHIRRUIV: MIELE G.EMPOLI – COSENZAILLUZZIMARGANI – MOKHTARIV: FOURNEAUJUVE STABIA – CREMONESEABBATTISTASCATRAGLI – ROSSI L.IV: MARCHETTIPerugia – TRAPANIDIONISIZINGARELLI – RASPOLLINIIV: RAPUANOPESCARA – LIVORNOROBILOTTACANGIANO – SACCENTIIV: PATERNAPISA – ASCOLIAYROLDICAPONE – LOMBARDOIV: BARONIPORDENONE – SALERNITANAPEZZUTOROSSI C. ... Leggi su mediagol

Mediagol : #SerieB, 37a giornata: le #designazioni arbitrali per le partite del 27 luglio, #Perugia-#Trapani… - Laurezio : Benevento-Chievo, pronostico 37a giornata di Serie B, 27-07-2020, info e probabili formazioni #Benevento #Chievo… - sowmyasofia : Serie B, 37a giornata: Empoli-Cosenza - sowmyasofia : Pronostico di Benevento-Chievo, 37a giornata di Serie B - sowmyasofia : Pronostico di Pescara-Livorno, 37a giornata di Serie B -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 37a Serie B, 37a giornata: le designazioni arbitrali per le partite del 27 luglio, Perugia-Trapani… Mediagol.it Fantacalcio, gli infortunati della 36ª giornata di Serie A

I fantallenatori, in vista della 36a giornata di campionato che inizierà già oggi alle ore 21.45 con la sfida di San Siro tra Milan ed Atalanta per poi terminare domenica sera con il posticipo tra Juv ...

Serie B, 37a giornata: Empoli-Cosenza

Lunedì alle 21.00 l’Empoli sfiderà il Cosenza, in una gara valida per la 37a giornata di Serie B. Le due squadre lottano per due obiettivi differenti e si giocano le ultime chance di salvare la stagio ...

I fantallenatori, in vista della 36a giornata di campionato che inizierà già oggi alle ore 21.45 con la sfida di San Siro tra Milan ed Atalanta per poi terminare domenica sera con il posticipo tra Juv ...Lunedì alle 21.00 l’Empoli sfiderà il Cosenza, in una gara valida per la 37a giornata di Serie B. Le due squadre lottano per due obiettivi differenti e si giocano le ultime chance di salvare la stagio ...