“Se non stai zitta ti violento”, “Fai più sesso”: consigliera comunale di Tricase querela il collega dopo gli insulti (Di sabato 25 luglio 2020) insulti sessisti alla consigliera di Tricase Francesca Sodero “Sodero, se non stai zitta ti violento”, “Te ne sei andata a Roma a cercare i negretti”, “Fai troppo poco sesso”: questi gli insulti sessisti rivolti dal consigliere M5S di Tricase, Vito Zucco, alla consigliera Francesca Sodero, che hanno spinto la donna a querelare il collega grillino. Come riportato dal Corriere Salentino, la procura ha aperto un fascicolo d’indagine con l’accusa di molestie dopo che Sodero aveva chiesto all’uomo le scuse ufficiali, mai arrivate. I primi episodi risalgono al 2018, quando, al termine di una seduta di commissione, l’uomo avrebbe detto a Sodero, ... Leggi su tpi

