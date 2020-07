RIPARTE DA LUNEDI’ LA FUNIVIA CHE COLLEGA LA CITTA’ CON ERICE VETTA (Di sabato 25 luglio 2020) Da lunedì ERICE VETTA torna ad essere COLLEGAta con la FUNIVIA. Trovati i necessari finanziamenti mediante la decisione del consiglio comune di fornire la necessaria copertura finanziaria alla FuniERICE, società gestore del servizio, è toccato alla direzione dell’ente accelerare al massimo tutte le procedure anti-covid19, ovviamente obbligatorie. Siglato il documento di valutazione dei rischi, reperiti... L'articolo RIPARTE DA LUNEDI’ LA FUNIVIA CHE COLLEGA LA CITTA’ CON ERICE VETTA puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

