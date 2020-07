PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Sarri può chiudere i conti, vietato sbagliare" (Di domenica 26 luglio 2020) L'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport apre in PRIMA PAGINA dando spazio principalmente alla Juventus e la sfida di stasera contro la Sampdoria, contro la quale una vittoria garantirebbe la conquista dello Scudetto. Leggi su tuttonapoli

borghi_claudio : Com'era la prima pagina con conte e l'assegno da 209 miliardi? #StopMes - NicolaPorro : Oggi sono davvero abbagliato dagli scoop incredibili del #CorrieredellaSera che apre con le indagini su #Fontana e… - fattoquotidiano : PRIMA PAGINA DI OGGI Graviano: 'Con noi B. guadagnò miliardi. Poi ci fece arrestare' [LEGGI - persanellaborsa : @simonemartelli E questo è un romanzo che ho amato dalla prima pagina. ???? - dok2172 : RT @GiuseppePalma78: Il governo vuole nascondere i verbali del comitato tecnico-scientifico. Il #Tar del Lazio ordina alla PdC di rilasciar… -

Ultime Notizie dalla rete : PRIMA PAGINA

Per lui sono nove gol e nove assist, numeri importanti. Tuttojuvd gli aveva dedicato sabato mattina un pezzo in prima pagina, gli ha portato molto bene.“Jose Carlos Alvarez è vittima del trading online”. Così il portavoce del presidente del Consiglio Rocco Casalino precisa la notizia pubblicata oggi sul quotidiano La Verità in prima pagina, dal titol ...