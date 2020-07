Nonna Lia Panzerotti – Roma (Di domenica 26 luglio 2020) Nonna Lia Panzerotti Via San Marino, 44 – 00199 Roma Tel. 06/88932539 Sito Internet: www.Nonnalia.itTipologia: street food pugliese Prezzi: pucce 5/9€, Panzerotti 2,50/3,50€, tris di Panzerotti 5€ Giorno di chiusura: Domenica pomeriggio OFFERTAUn angolo di Puglia in cui gustare alcune preparazioni tipiche di questa regione, con l’ausilio di materie prime pugliesi di buona qualità. Al centro della proposta ci sono ovviamente i Panzerotti, piccoli calzoni ripieni, che vengono proposti in vari gusti, anche dolci; a completare l’offerta sono disponibili pucce da farcire a piacimento, focacce classiche, alcuni panini e insalate. Nel corso della nostra visita abbiamo provato i mini Panzerotti, ben fritti e asciutti, ... Leggi su secoloditalia

