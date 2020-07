Nicola: “Abbiamo pagato la qualità dell’Inter, i ragazzi hanno dato tutto” (Di sabato 25 luglio 2020) Il tecnico del Genoa, Davide Nicola, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Inter. Queste le parole del tecnico: “Abbiamo pagato la qualità dell’Inter ma la partita era stata impostata per alzare le pressioni. I ragazzi hanno dato tutto. Sul primo gol avremmo potuto fare meglio, abbiamo avuto delle occasioni con Jagiello e Rovella. La squadra ha giocato per fare punti, senza nessun timore reverenziale però la qualità dell’Inter non è di poco conto. Salvezza? Dovremo sudarcela fino all’ultimo, non sono scontento della prestazione stasera perché i ragazzi hanno dato tutto. Per noi non cambia nulla, sappiamo che le prossime partite saranno importantissime. Pandev? Per ... Leggi su alfredopedulla

